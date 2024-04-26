نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأضاف سموه أن تحديد الميزات النسبية التي عملت عليها رؤية المملكة 2030 في كل منطقة من مناطق وطننا الغالي، وتحويلها إلى ميزات تنافسية، قد أسهمت في دعم عجلة التطور والنماء في كل مكان، ومنها منطقة تبوك التي تحتضن مشروعات رؤية المملكة (نيوم، البحر الأحمر، آمالا) وما ستوفره تلك المشروعات من تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.