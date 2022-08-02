بعد آلية استرداد تعويضات الصكوك الملغاة.. ماذاعن تأجير مبانٍ للجهات بمبالغ فلكية؟

وأضاف: الغريب أن إيجار هذه المباني وصل إلى أرقام فلكية «مئات الملايين»، وبعض ما يحصل الآن لا يمكن فهمه أو تأطيره إلاّ في إطار«الفساد المالي والإداري»، وهو أحد الأدوار المهمة لهيئة مكافحة الفساد» وهي الجهة المناطة بمباشرة هذه القضايا بالنظر في عقود هذه المباني، والأرقام الخيالية التي وصلت إليه وفي حال ثبوت الفساد فإن العقوبات تكون وفق تفاصيل الجريمة وما ترتب عليها وقد تكون ما بين السجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا وغرامات مالية واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال جريمته وقد يدخل في ذلك نظام مكافحة الرشوة وهو نظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال .