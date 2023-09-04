معالجة تحديات الإمداد واستدامة الموارد.. ماذا ستحقق للعالم "منظمة المياه" التي أسستها المملكة؟

وأفاد التقرير أيضاً، بأن ما بين مليارين إلى 3 مليارات نسمة في العالم يتعرضون لنقص المياه خلال شهر واحد على الأقل سنوياً، مما يمثل خطراً شديداً على سبل كسب العيش ولا سيما من ناحية الأمن الغذائي، والحصول على الكهرباء، ولا تختلف خطورة أزمة المياه في المستقبل عن قتامتها في الواقع الحالي، فبحسب التقرير فالمتوقع أن يزداد عدد سكان المناطق الحضرية، الذين يعانون من شح المياه بمقدار الضعف، إذ كان عددهم 930 مليون نسمة في عام 2016، وسيصل إلى ما بين 1,7- 2,4 مليارات نسمة في عام 2050.