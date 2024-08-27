القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية مولدوفا، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.