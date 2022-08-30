هيئة المسرح تستضيف عرضاً من الفلكلور البولندي في الرياض

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم استضافة عرض من الفلكلور البولندي في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض من 1 إلى 7 سبتمبر، وسيشهد عروضاً أدائية لأبرز الفنون الفلكلورية التي تعكس جزءاً من ثقافة الشعب البولندي في الموسيقى والأداء والأزياء، ويمكن للراغبين في حضور العرض شراء التذاكر عبر الرابط: https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/2042/polish-folklore.