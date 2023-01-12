بشريات.. الحج يعود إلى ما كان عليه قبل الجائحة.. و"العجمي": جهود المملكة لا تخفى على أحد

وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويًّا قبل انتشار الجائحة. وقد كانت هناك إجراءات اتخذتها المملكة بسبب جائحة كورونا بالنسبة للقادمين حفاظًا عليهم. وقد أعلن عن بشريات جديدة بالنسبة للحج والعمرة حتى يعود الأمر على ما كان عليه قبل الجائحة؛ حيث أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه لا توجد قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم الحج هذا العام، وأن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73%، والمعتمرين بنسبة 63%.