محافظ "التأمينات": يوم التأسيس يعكس المبادئ الأصيلة للوطن قيادة وشعباً

رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.
وقال: الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية بجذورها الممتدة لثلاثة قرون على هذه الأرض الطيبة، يعكس القيم الراسخة والمبادئ الأصيلة للوطن قيادة وشعباً، حيث يسطر أبناء هذا الوطن أروع صور الفخر والاعتزاز والتلاحم والولاء.
وأشار إلى أن هذه المناسبة وما تحمله من المعاني الوطنية تعزز الانتماء الصادق لهذا الوطن وقيادته الرشيدة وتبرهن على مدى الوحدة والترابط بين قيادته الحكيمة وشعبه الكريم.
ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة قيادة وشعباً في عز وازدهار.