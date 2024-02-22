محافظ "التأمينات": يوم التأسيس يعكس المبادئ الأصيلة للوطن قيادة وشعباً

رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.