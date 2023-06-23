"العلاج الآمن" تُطلق "سلامة الحاج والمعتمر" عبر صالة الحجاج بمطار جدة

وقال الناشري: تأتي هذه المبادرة ضمن نشاط المشاركة المجتمعية لجمعية العلاج الآمن، حيث شارك فريق الجمعية في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول: المغرب والسنغال والهند، وبعد تهنئتهم بسلامة الوصول تمّ توزيع "الحقيبة الصحية" على جميع الحجاج والمكوّنة من مظلة وسجادة صلاة ومسواك وكمامة وفرشة ومعجون أسنان وصابون وكريمات معطرة للجسم ، وكان لها أكبر الأثر في حجاج بيت الله الحرام مع الدعاء لهم بأن يتقبّل الله منهم حجهم وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.