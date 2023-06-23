"العلاج الآمن" تُطلق "سلامة الحاج والمعتمر" عبر صالة الحجاج بمطار جدة

أطلق رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن طلال محمد الناشري؛ بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية منى بنقش؛ ورئيس لجنة التطوع الصحي بالجمعية نهاد الطويرب؛ مساء أمس الخميس، مبادرة "سلامة الحاج والمعتمر"، وذلك عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وقال الناشري: تأتي هذه المبادرة ضمن نشاط المشاركة المجتمعية لجمعية العلاج الآمن، حيث شارك فريق الجمعية في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول: المغرب والسنغال والهند، وبعد تهنئتهم بسلامة الوصول تمّ توزيع "الحقيبة الصحية" على جميع الحجاج والمكوّنة من مظلة وسجادة صلاة ومسواك وكمامة وفرشة ومعجون أسنان وصابون وكريمات معطرة للجسم ، وكان لها أكبر الأثر في حجاج بيت الله الحرام مع الدعاء لهم بأن يتقبّل الله منهم حجهم وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
وأضاف: خدمة وأمان ضيوف الرحمن شرف لنا ولبلادنا، إذ تبذل الدولة ممثلة في توجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهوداً كبيرة كان لها الدور البارز في خدمة الحرمين الشريفين والقادمين إليها من حجاج ومعتمرين وزوّار، على امتداد الأعوام من التسهيلات الخدمية برياً وجوياً وبحرياً، وصحياً وإيوائياً وتنظيمياً.
وفي نهاية هذه المبادرة، قدّم "الناشري"؛ الشكر والتقدير للمسؤولين في إدارة مطار الملك عبدالعزيز على تعاونهم والتسهيلات التي قدّموها للجمعية في نجاح هذه المبادرة.