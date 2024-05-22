المملكة ترحب باعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين: يؤكّد الإجماع الدولي على الحق الأصيل في تقرير المصير

وقالت "الخارجية" في بيان "تثمّن المملكة القرار الصادر من الدول الصديقة الذي يؤكّد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة إلى اتخاذ القرار نفسه الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسارٍ موثوقٍ به ولا رجعة فيه، بما يحقّق سلاماً عادلاً ودائماً يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".