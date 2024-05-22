المملكة ترحب باعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين: يؤكّد الإجماع الدولي على الحق الأصيل في تقرير المصير

أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذه كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية أيرلندا؛ باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
وقالت "الخارجية" في بيان "تثمّن المملكة القرار الصادر من الدول الصديقة الذي يؤكّد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة إلى اتخاذ القرار نفسه الذي من شأنه المساهمة في إيجاد مسارٍ موثوقٍ به ولا رجعة فيه، بما يحقّق سلاماً عادلاً ودائماً يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان: تؤكّد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي -وعلى وجه الخصوص- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.