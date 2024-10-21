وزير الرياضة يشكل مجلس إدارة ميدان الهجن في تيماء

كما قدّم الرمان شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي للهجن، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على دعمه المتواصل للرياضة وسعيه لتطويرها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها وتطويره بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.