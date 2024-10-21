وزير الرياضة يشكل مجلس إدارة ميدان الهجن في تيماء

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة ميدان الهجن بمحافظة تيماء، متضمنًا تعيين هزاع بن عبدالعزيز الرمان مديرًا للميدان، ومحمد علي العرنون رئيسًا للجان، وسعود الردادي أمينًا للصندوق.
عبّر هزاع الرمان عن شكره وامتنانه لسمو وزير الرياضة على الاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الهجن ودعمه المستمر لهذا التراث الوطني الأصيل. وأكد أن تشكيل المجلس الجديد يأتي في إطار جهود تطوير رياضة الهجن بالمملكة، وتعزيز تنظيم الفعاليات والسباقات، بما يسهم في إحياء هذه الرياضة وتعزيز مكانتها.
كما قدّم الرمان شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي للهجن، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على دعمه المتواصل للرياضة وسعيه لتطويرها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها وتطويره بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الرمان أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بجد لتحقيق أهداف ميدان الهجن وتقديم خدمات متميزة لمحبي هذه الرياضة في المنطقة. وأضاف أن القرار يعكس حرص القيادة على تعزيز الرياضات التراثية في مختلف مناطق المملكة، وتطويرها لتواكب التطورات الحديثة، بما يضمن استمرار حضورها كمكون أصيل للهوية الوطنية.