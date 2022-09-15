هوية للمزادات تبرم اتفاقية مع شركة الماجدية رزيدنس لإطلاق مزاد ديم الماجدية في أول اكتوبر

يُذكر أنّ المخطط يتمركز في موقعٍ يتمتعُ بطلبٍ عالٍ ويحظى بتخطيطٍ متكامل، بمرفقاتٍ خدميةٍ تراعي احتياجات ساكنيهِ ومستثمريه، لتكونَ بذلكَ محطَّ أنظار روّادِ الأعمالِ والمهتمّينَ بالتطويرِ العقاريّ والباحثين عن الفرص السكنية، كما يتميزُ بوجوده بينَ أهم طرقِ العاصمةِ وأكثرها حِراكًا كطريقِ الأمير محمد بن سلمان وطريق الثمامة، وبالقربِ من مشاريعَ كبرى مميزة كمشروع روشن ومشروع المسار الرياضي وواجهة الرياض.