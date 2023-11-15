"الكبسة والسلطة السعودية" بمقررات جامعة أمريكية.. مبتعث يحقق المركز الأول بمسابقة عالمية للطهي

وأشاد "الحموي" بجهود الملحقية الثقافية السعودية لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين التي مكّنته من الانضمام لهذا التخصص؛ لا سيما وأنه كان قد تخرج في الكلية التقنية في منطقة مكة المكرمة في تخصص السياحة والفندقة، وخاض العديد من التجارب في التخصص ذاته في السعودية قبل ابتعاثه، أبرزها في الفنادق المطلة على الحرم المكي والتدريب في برنامج بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المدعوم من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وكان حينها ضمن العشرة الأوائل في البرنامج.