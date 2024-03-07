بتكلفة تتخطّى 700 مليون ريال.. أمير الباحة يدشن مشاريع تنموية للطرق

دشّن الأميرُ الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مقرّ الإمارة اليوم؛ 3 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 75 كم، وبتكلفة تقدّر بـ725 مليون ريال، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، ونائب الوزير الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وتتضمّن المشاريعُ مشروعَ استكمال ربط طريق بلجرشي العقيق وصولًا إلى طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع الفلاح، بمسارَيْن في كل اتجاه بقيمة 480 مليون ريال، ومشروع استكمال ربط الطريق الدائري بمدينة الباحة، بطول 3 كم ومسارين في كل اتجاه؛ حيث بلغت التكلفةُ للمشروع نحوَ 161 مليون ريال، ومشروع استكمال الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق "الرياض/ الرين/ بيشة" وصولًا إلى كبري العفيرية، بطول 32 كم وبقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال.
ورفع الأميرُ الدكتور حسام بن سعود شكرَه وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تشهده المنطقة من تنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسُيّاح في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمناطق كافة.
يُذكر أن قطاع الطرق يعدُّ من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات؛ مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية؛ حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًّا في جودة الطرق بحلول عام 2030.