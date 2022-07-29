انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي البحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

انتظمت 36 طالبة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك ضمن برنامج موهبة الإثرائي البحثي لعام 2022 في العلوم الطبية والحيوية بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك لمدة شهر يتدرّب فيها الطالبات على تقديم العديد من المشاريع البحثية والعلمية.
وتفصيلًا: ذكرت عميدة معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة الأستاذ الدكتور ابتسام السحيمي، أن هذا البرنامج يعدّ امتدادًا لبرامج بحثية وعملية قام بها المعهد، والذي يضاف إلى سلسلة أعمال وإنجازات وبرامج نفتخر مما يعزز جهودنا في إيصال الرسالة إلى طلابنا من خلال تواجدهم في المعهد؛ حيث استضفنا 36 طالبة من طالبات الثانوية العامة مطلع الأسبوع الحالي تعرفوا خلالها على المعامل الطبية من خلال مراحل مجدولة قام بها المعهد وطاقم العمل من خلال نخبة من الباحثين المميزين في المعهد لمدة شهر كامل.
وأوضحت "السحيمي" أن المتدربات ستتدرب على عمل ملخصات بحثية تؤهلهم للمشاركة في محافل علمية عالمية مثل آيسف وإبداع، وهذا ما يجعل أمام أعمال بحثية نحرص على إظهارها بشكل وبجودة عالية، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة في تسخير الطلبة وتهيئتهم من أجل أن يكونوا ضمن برامج طبية وبحثية؛ مما يؤكد حرص المؤسسة على الطلاب والطالبات في كافة المجالات؛ مما يؤهلهم للمشاركات العالمية، ورفع اسم المملكة؛ حيث يعتبر برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2022 امتدادًا للبرنامج للعام الماضي 2021 الذي استضافه معهد الأبحاث؛ حيث شارك عدد 27 طالبة و11 طالبًا في برنامج موهبة للعام 2021، نتج عنه 37 ملخصًا بحثيًّا منشورًا وورقة علمية منشورة، وقد فازت الطالبة مريم العبد الباقي في معرض إبداع للعلوم والهندسة "آيسف" والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الدكتورة السحيمي إلى أن معهد الأبحاث بالجامعة يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تفعيل مشاركة المعهد المجتمعية من خلال توفير خدمات ذات صلة بالمجتمع من كل إدارة بحثية، والتعاون مع إدارات وكليات الجامعة الأخرى لتشجيع إجراء بحوث مشتركة والمساهمة في الأنشطة البحثية على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إنشاء منتدى لتبادل المعرفة والتعاون البحثي والخبرات عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنشورات، مثمنة الدور الرئيسي الذي يقوم به رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش في الدعم والتوجيه للخروج بأفضل النتائج، وحرصه على أن يكون البرنامج من أفضل البرامج من خلال مخرجات بحثية متميزة.