انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي البحثي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وأوضحت "السحيمي" أن المتدربات ستتدرب على عمل ملخصات بحثية تؤهلهم للمشاركة في محافل علمية عالمية مثل آيسف وإبداع، وهذا ما يجعل أمام أعمال بحثية نحرص على إظهارها بشكل وبجودة عالية، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة في تسخير الطلبة وتهيئتهم من أجل أن يكونوا ضمن برامج طبية وبحثية؛ مما يؤكد حرص المؤسسة على الطلاب والطالبات في كافة المجالات؛ مما يؤهلهم للمشاركات العالمية، ورفع اسم المملكة؛ حيث يعتبر برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2022 امتدادًا للبرنامج للعام الماضي 2021 الذي استضافه معهد الأبحاث؛ حيث شارك عدد 27 طالبة و11 طالبًا في برنامج موهبة للعام 2021، نتج عنه 37 ملخصًا بحثيًّا منشورًا وورقة علمية منشورة، وقد فازت الطالبة مريم العبد الباقي في معرض إبداع للعلوم والهندسة "آيسف" والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية.