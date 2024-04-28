وزير التعليم يُكَرّم السديس في المؤتمر الدولي للتعايش السلمي بجامعة الإمام

كرّمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في الحفل الذي أقامته بمناسبة عقد المؤتمر الدولي، بعنوان "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي"، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. وقدّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان درعًا تذكاريًّا لرئيس الشؤون الدينية؛ لدوره في إبراز صورة الإسلام الوسطية، وخدمة الإسلام، وترسيخ قِيَم التسامح والوسطية والاعتدال، ونجاح رئاسة الشؤون الدينية في إبراز تجربة الزائرين والقاصدين الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، وإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم.