إسلام آباد تفرض تعهدًا خطيًّا لمنع استغلال تأشيرات العمرة للتسول في السعودية

قالت تقارير صحفية باكستانية: إن الحكومة الباكستانية بدأت تطبيق قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه القواعد: توقيع تعهّد خطي من قِبَل المسافرين بعدم ممارسة التسول خلال زيارتهم، مع فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين عند عودتهم إلى باكستان.