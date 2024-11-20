إسلام آباد تفرض تعهدًا خطيًّا لمنع استغلال تأشيرات العمرة للتسول في السعودية

قالت تقارير صحفية باكستانية: إن الحكومة الباكستانية بدأت تطبيق قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه القواعد: توقيع تعهّد خطي من قِبَل المسافرين بعدم ممارسة التسول خلال زيارتهم، مع فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين عند عودتهم إلى باكستان.
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، بدأت السلطات الباكستانية في إنشاء قائمة سوداء تضم الأفراد المتورطين في استغلال تأشيرات العمرة لأغراض غير قانونية.
من جهتها، أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن القبض على أربعة وكلاء سفر في مدينة ملتان، كانوا يسهلون سفر الأشخاص إلى السعودية بغرض التسول مقابل عمولات مالية.