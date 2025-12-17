إلغاء المقابل المالي على الوافدين ينعش المصانع الصغيرة ويعزز تنافسية الصناعة السعودية

وعلى مستوى التوظيف، شهد القطاع الصناعي قفزة كبيرة في عدد الوظائف، حيث ارتفع عدد العاملين بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، إلى جانب تحسن نسبة التوطين من 29% إلى 31%، بما يعكس توازنًا بين استقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية.