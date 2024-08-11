ابقوا في مكان آمن.. "المدني" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد "أمطار غزيرة بـ 4 مناطق"

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار في أكثر من منطقة خلال اليوم؛ داعياً إلى البقاء في مكانٍ آمنٍ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه.
ودعا الدفاع المدني، إلى اتباع إرشادات السلامة خلال الأمطار؛ تفادياً لأي مكروهٍ؛ لا قدر الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، لحالة أمطارٍ غزيرة تُصحب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.