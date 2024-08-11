ابقوا في مكان آمن.. "المدني" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد "أمطار غزيرة بـ 4 مناطق"

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، لحالة أمطارٍ غزيرة تُصحب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.