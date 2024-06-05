أشد مناطق العالم حرارة: 4 مناطق سعودية في القائمة الملتهبة

سجَّل عدد من المناطق السعودية درجات حرارة مرتفعة في آخر 24 ساعة، وذلك في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط. ووُضعت تلك المناطق في قائمة المناطق والمدن الأشد حرارة في العالم.
وبحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت"، فقد سجلت منطقتان من مناطق المشاعر المقدسة درجات حرارة مرتفعة يوم 5 يونيو.
وجاءت منطقة عرفات على رأس قائمة الأشد حرارة بدرجة 48 مئوية، فيما جاءت منى الرابعة بدرجة 47.8 مئوية.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بتسجيلها 47.4 مئوية، فيما ظهرت الأحساء في القائمة الحارة بدرجة 46.5 مئوية في المرتبة الرابعة عشرة.
ومن بين المناطق العربية التي سجلت درجات حرارة مرتفعة منطقة مطار الكويت الدولي بدرجة 47.1 مئوية، كما جاءت النجف في المرتبة التاسعة بـ46.8 مئوية.
وسجلت مدينة أسوان في جنوب مصر درجة حرارة 46.8 مئوية، فيما جاءت البصرة في المرتبة الخامسة عشرة بدرجة وصلت إلى 46.5 مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها مكة، المدينة والمنطقة الشرقية.. وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 48 مئوية.