منتدى الرياض الاقتصادي يناقش "دراسة توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب"

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في حلقته الثالثة التي عُقدت مؤخرًا، دراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار"، كإحدى دراسات المنتدى في دورته العاشرة وستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر 2022.