اختتام فعاليات منتدى الطائف للاستثمار

يشار إلى أن منتدى الطائف للاستثمار هو الأول من نوعه في المحافظة، وافتتح الأحد الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورجال الأعمال والمهتمين في مجال الاستثمار وممثلين من دولتي كوريا والصين.