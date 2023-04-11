"الماطرة" تشتد وتتوسع وعواصف وبروق.. قراءة لطقس المملكة في 72 ساعة

تشير آخر القراءات الجوية، إلى توقعات باشتداد الفعالية الماطرة على أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية الأيام القادمة؛ وذلك نتيجة عبور جبهة هوائية باردة.
وتوضح ذات القراءات أن هذه الجبهة تترافق بسحب ركامية سميكة؛ مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة والتي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق والصواعق، كما تتسبب هذه السحب في هطول أمطار تكون ذات مستوى غزارة مرتفع في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر كميات من السحب الركامية أثناء نهار اليوم، بدءًا من منطقتي تبوك والجوف ومحافظة طريف، وتترافق بهطول أمطار متوسطة يتخللها بؤر غزيرة أحيانًا.
وتشتد السحب الركامية تدريجيًّا ساعات العصر والمساء وتمتد لتطال حائل وباقي محافظات الحدود الشمالية، بالإضافة لأجزاء من شرق وشمال منطقة المدينة المنورة، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة وتترافق بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط زخات من البرد ونشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
ولاحقًا أثناء الليل يُحتمل أن تمتد بعض السحب الماطرة للقصيم وحفر الباطن وشمال منطقة الرياض إداريًّا وتترافق بهطول أمطار متوسطة في مجملها، بينما يكون الطقس حارًّا نسبيًّا في باقي مناطق المملكة، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أجزاء عدة من الوسطى والشرقية وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
ويُتوقع أن تطال الجبهة الهوائية الباردة تدريجيًّا أثناء نهار الأربعاء، أجزاءَ واسعة من حائل والقصيم والمدينة المنورة وحفر الباطن، بالإضافة للمحافظات الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء)، وتترافق هذه الجبهة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط حبات من البرد الكثيف أحيانًا، كما تنشط الرياح في مقدمة الجبهة الباردة، وتتسبب في تشكل عواصف غبارية مؤقتة؛ بينما يكون الطقس مغايرًا تمامًا في باقي المناطق الوسطى (بما فيها العاصمة الرياض) والشرقية؛ بحيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية وترتفع بذلك درجات الحرارة ويكون الطقس مغبرًا في مناطق عدة؛ وفق موقع "طقس العرب".
ومع استمرار تقدم الجبهة الباردة ساعات المساء والليل، تمتد السحب الركامية الماطرة لأجزاء واسعة من منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة والشرقية، وتترافق بهطول أمطار متوسطة قد يتخللها بؤر غزيرة أحيانًا، وتُصحَب بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شمال وشمال غرب المملكة، وصولًا لشمال المنطقة الوسطى.
وتضعف الفعالية الجوية بشكل واضح يوم الخميس؛ ولكن تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من الشرقية وخاصة الأجزاء الشمالية من المنطقة، وكذلك أنحاء متفرقة من منطقة الرياض إداريًّا وبعض المرتفعات الجنوبية الغربية.
ويمتد انخفاض درجات الحرارة للمناطق الوسطى؛ بما فيها العاصمة الرياض؛ بحيث تكون درجات الحرارة أبرد من معدلاتها المعتادة بكثير في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض إداريًّا؛ بحيث تنخفض الحرارة الصغرى إلى (6- 10) درجات مئوية شمالًا.