شاهد.. ينبع تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات تراثية وشعبية

في أجواء وطنية غامرة، احتفلت محافظة ينبع مساء الاثنين باليوم الوطني السعودي الـ95 عبر حزمة من الفعاليات التراثية والترفيهية، التي أقيمت في المنطقة التاريخية وسط حضور جماهيري واسع، عكس مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن المعطاء.
وشهدت الفعاليات حضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الصناعية المهندس عبدالهادي الجهني، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية، وجموع من الأهالي والمواطنين.
وقدّمت بلدية ينبع، بالتعاون مع عدد من الجهات، مجموعة من الفعاليات الوطنية المتنوعة، التي ركزت على إبراز الجوانب التراثية للمحافظة من خلال عروض شعبية وفنون وطنية تجسد الهوية السعودية، إلى جانب برامج ترفيهية موجهة لمختلف الفئات العمرية، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة.
وشهدت الاحتفالات مسيرة أمنية خاصة شاركت فيها الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها، حيث استعرضت الآليات والمركبات وسط تفاعل الأهالي في مشهد يعكس التلاحم بين القيادة والشعب.
وتزينت شوارع المحافظة وميادينها العامة بمئات الأعلام الخضراء والإضاءات الوطنية، بالإضافة إلى لوحات وشعارات تجسد معاني الوحدة والتنمية، فيما قامت بلدية ينبع بتركيب مجسمات مضيئة تعبّر عن مسيرة الوطن وإنجازاته.
وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص محافظة ينبع على تعزيز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، والتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ القيم الوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب إبراز ما تزخر به المحافظة من إرث حضاري وثقافي وسياحي.