شاهد.. ينبع تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات تراثية وشعبية

وقدّمت بلدية ينبع، بالتعاون مع عدد من الجهات، مجموعة من الفعاليات الوطنية المتنوعة، التي ركزت على إبراز الجوانب التراثية للمحافظة من خلال عروض شعبية وفنون وطنية تجسد الهوية السعودية، إلى جانب برامج ترفيهية موجهة لمختلف الفئات العمرية، ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة.