مرابط وصهوة وإسطبل ملكي.. صفحات من حياة عميد مدربي الخيل "ابن مطلق"

ارتبط اسم مشرف بن مطلق بن شنان بالخيل وسباقاتها، لما يقرب من 70 عامًا؛ إذ تدرّج في علاقته بالخيل من مرابط تربيتها التي تعرّف فيها على طبيعة الخيل واحتياجاتها، قبل أن يمتطي صهواتها كخيّال حصد العديد من الجوائز الكبرى، ثم كان مدربًا ومالكًا للخيل.