توقيع مذكرة تفاهم بين «العثيم للاستثمار» وجامعة الأمير سلطان

وأوضح عايد المسعر؛ أن التوقيع على مذكرة التفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة الأمير سلطان يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزاً للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات في القطاعيْن الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات لتوفير مزيدٍ من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصّصات، وتوفير المعينات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته وتحقّق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.