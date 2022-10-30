توقيع مذكرة تفاهم بين «العثيم للاستثمار» وجامعة الأمير سلطان

وقّعت شركة عبد الله العثيم للاستثمار، مذكرة تفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة الأمير سلطان، وذلك في إطار الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب شركة العثيم للاستثمار الأستاذ عايد بن صالح المسعر؛ المدير التنفيذي لقطاع رأس المال البشري، فيما وقّعها من جانب جامعة الأمير سلطان الدكتور يزيد بن محمد الفاخري؛ عميد شؤون الطلاب.
وأوضح عايد المسعر؛ أن التوقيع على مذكرة التفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة الأمير سلطان يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار، وتعزيزاً للجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات في القطاعيْن الحكومي والخاص مع الجامعات والكليات لتوفير مزيدٍ من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات والتخصّصات، وتوفير المعينات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدات العصر ومتطلباته وتحقّق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة.
وقال المسعر؛ إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة العثيم للاستثمار، وجامعة الأمير سلطان، من خلال تدريب مجموعة من طلاب الجامعة بشركات العثيم.