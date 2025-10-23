"زين السعودية" توقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة "التنفيذي"

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "التنفيذي"، الرائدة في إدارة وتشغيل صالات كبار الشخصيات في كافة مطارات المملكة، وذلك بهدف تعزيز التحوّل الرقمي.
وأوضح الأستاذ فهد بن سحمي السحمة، الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغلين في شركة "زين السعودية"، أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود زين لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية في المملكة، وفي مقدمتها قطاع السفر والضيافة.
من جانبه، أشار الأستاذ يزيد بن هليل، الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والابتكار إلى أن الاتفاقية تدعم استراتيجية التنفيذي في تبني أحدث التقنيات لتطوير خدماتها التشغيلية وتقديم تجربة ضيافة رقمية متكاملة في صالاتها بمختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية "زين السعودية" لدعم التحوّل الرقمي للقطاعات الحيوية في المملكة وتمكين تطورها لمواكبة تقنيات المستقبل، وفي مقدمتها قطاع السفر والضيافة. كما تعكس التزام الشركة بدعم الشمولية الرقمية وتحسين تجربة العملاء لبناء اقتصادٍ متنوع وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ سياحية عالمية ذكية.