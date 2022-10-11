غدًا.. مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يطلق مؤتمر "المؤثرات العقلية الحديثة تحدياتها واستخداماتها العلاجية الآمنة"

يُفتتح غدًا الأربعاء 12 أكتوبر 2022م، مؤتمر "المؤثرات العقلية الحديثة تحدياتها واستخداماتها العلاجية الآمنة New Psychoactive Substances Safe Therapeutic Use & Challenges" الذي ينظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، بالشراكة مع جمعية الصيدلية السعودية (SPS)، والذي يأتي متزامنًا مع الاجتماع السنوي للنادي السعودي لصيادلة الأدوية المؤثرة عقليًّا، وهو معتمَد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 13 ساعة تعليم طبي مستمر.
وأوضح الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين، وسيقدَّم خلاله (16) محاضرة و(4) جلسات حوارية؛ لمناقشة الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج العلمي، بالإضافة إلى ورشتيْ عمل لتسليط الضوء على الأنظمة المتعلقة بالتقنية الصحية والممارسات الطبية الحديثة، وأيضًا متطلبات الاعتماد المستحدثة لصيدليات الأدوية المتعلقة بالمؤثرات العقلية.
وأشار "العمري" إلى أن المؤتمر سيحاضر فيه نخبة من الخبراء في مجال الصيدلة، ويستهدف أطباء: (المخ والأعصاب، وطب الأسرة، والطب النفسي، والأورام، والتخدير، والرعاية التلطيفية)، بالإضافة إلى كل الكوادر المتخصصة في الصيدلة.
من جهته قال الدكتور "وجدي ترسن" مدير الصيدلية الداخلية بالمستشفى: سيسهم المؤتمر في نشر أحدث الدراسات البحثية والنتائج بين ممارسي المجال الصيدلي، وأيضًا سيعزز القدرة على التثقيف الدوائي عن كيفية استخدام الأدوية المتعلقة بالمؤثرات العقلية والطرق السليمة في تناول الجرعات وفقًا لتوجيهات الطاقم الطبي، وكذلك توعية المرضى عن الاستخدام الآمن للأدوية المؤثرة عقليًّا بعد الإصابات والحوادث والعمليات؛ مشيرًا إلى أن الكابتن سعد الحارثي لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، سيشارك في الجلسات الحوارية، لتقديم نصائح عن الأثر السلبي للمنشطات على الرياضيين.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستساهم في رفع كفاءة الأطباء والصيادلة وأمناء ومسؤولي عُهَد الأدوية المؤثرة عقليًّا داخل المستشفيات وصيدليات المجتمع، علاوة على تثقيف الحضور وإطلاعهم على تحديثات اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة الغذاء والدواء السعودية لعام 2022- 2023م، وكذلك التحديثات المتعلقة بالنظام الإلكتروني للأدوية المؤثرة عقليًّا.
وفي الختام ذكر الدكتور وجدي أن المؤتمر سيضم معرضًا مصاحبًا لكبرى الشركات الطبية؛ داعيًا الراغبين في المشاركة بالمؤتمر للتسجيل عبر الرابط:
https://docs.google.com/forms/d/1YVGf6rLxRRMeWmteWliUj8YVrVPN_mKzWx0Ssmx9DVE/viewform?ts=631526a5&edit_requested=true
أو من خلال الإيميل التالي: cme@drsulaimanalhabib.com .