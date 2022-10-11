غدًا.. مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يطلق مؤتمر "المؤثرات العقلية الحديثة تحدياتها واستخداماتها العلاجية الآمنة"

من جهته قال الدكتور "وجدي ترسن" مدير الصيدلية الداخلية بالمستشفى: سيسهم المؤتمر في نشر أحدث الدراسات البحثية والنتائج بين ممارسي المجال الصيدلي، وأيضًا سيعزز القدرة على التثقيف الدوائي عن كيفية استخدام الأدوية المتعلقة بالمؤثرات العقلية والطرق السليمة في تناول الجرعات وفقًا لتوجيهات الطاقم الطبي، وكذلك توعية المرضى عن الاستخدام الآمن للأدوية المؤثرة عقليًّا بعد الإصابات والحوادث والعمليات؛ مشيرًا إلى أن الكابتن سعد الحارثي لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، سيشارك في الجلسات الحوارية، لتقديم نصائح عن الأثر السلبي للمنشطات على الرياضيين.