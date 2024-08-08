الثلاثاء القادم.. وزارة الثقافة تنظم مؤتمر "التأمين الثقافي" بالرياض

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين، الثلاثاء القادم، مؤتمر التأمين الثقافي، في قصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض؛ وذلك للتعريف بمنتج التأمين الثقافي الذي أُطلق مؤخرًا لمساعدة ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية بالمملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير المتطلبات المساعدة في المحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة حدوث حادث يؤدي إلى خسارة أو تلف هذه الأصول الثقافية بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.
وسيشهد المؤتمر حضور جمع من المسؤولين، والرؤساء التنفيذين المختصين والمهتمين في المجال الثقافي والتأميني، كما سيتضمن عقد جلسات حوارية تستضيف مجموعة من القيادات في المنظومتين الثقافية والتأمينية بالمملكة، وعددًا من المختصين والمهتمين في هذين المجالين؛ لتسليط الضوء على منتج "التأمين الثقافي" ودوره في الإسهام بتوفير بيئة مناسبة تسهم في حماية وازدهار نشاط الأصول التراثية، كما سيتم على هامش المؤتمر توقيع أول وثيقة تأمين على أصول ثقافية بين وزارة الثقافة وإحدى شركات التأمين.
ويأتي تنظيم وزارة الثقافة لهذا المؤتمر؛ بهدف تسليط الضوء على المنتج التأميني الثقافي، والتعريف بنشاط إدارة المخاطر للأصول والمواقع الثقافية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأصول الثقافية بوصفها جزءًا من تراث المملكة، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية والعاملين في القطاعات ذات الصلة.
يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت -بالتعاون مع هيئة التأمين- منتج "التأمين الثقافي" مطلع الربع الثاني من العام الحالي، والذي ينقسم إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصص للمباني التراثية؛ حيث يخدم تلك المباني المصنفة على أنها أثرية، أو تراثية أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول؛ فيما يغطي المنتج الثاني الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمال فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.