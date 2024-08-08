الثلاثاء القادم.. وزارة الثقافة تنظم مؤتمر "التأمين الثقافي" بالرياض

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت -بالتعاون مع هيئة التأمين- منتج "التأمين الثقافي" مطلع الربع الثاني من العام الحالي، والذي ينقسم إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصص للمباني التراثية؛ حيث يخدم تلك المباني المصنفة على أنها أثرية، أو تراثية أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة في هذا النوع من الأصول؛ فيما يغطي المنتج الثاني الأعمال الفنية التي تمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمال فنية، ومعارض، وتحف، ومقتنيات ثمينة وخلافها؛ ليوفر تغطية تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها كالتخزين، والعرض، والشحن.