البنك العربي الوطني anb يحصد جائزة وزارة الموارد البشرية لأفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت العملاقة والكبيرة

يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb يضع الكفاءات البشرية ضمن توجهاته الاستراتيجية من خلال معادلة تجمع بين استقطاب الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مع الحرص على تطوير وتبني برامج محفزة إبداعية تدعم خطط البنك لصناعة التغيير في المشهد المصرفي السعودي، حيث أطلق البنك مؤخراً منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والتطوير وعدة مبادرات مبتكرة من ضمنها برامج "الهاكثون" لتحفيز الابتكار والإبداع على صعيد العمل المصرفي، فيما نجح البنك في الارتقاء بنسب الموظفين السعوديين لترتفع من 93% في عام 2020 وصولاً إلى 96% في عام 2023.