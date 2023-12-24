البنك العربي الوطني anb يحصد جائزة وزارة الموارد البشرية لأفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت العملاقة والكبيرة

حصد البنك العربي الوطني anb جائزة أفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت العملاقة والكبيرة ضمن جوائز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجائزة العمل بنسختها الثالثة، تتويجاً لجهوده في تبني مبادرات وبرامج مبتكرة لاستقطاب وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية من الجنسين.
جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميزة في مختلف مسارات الجائزة، حيث قام معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتسليم الجائزة للأستاذ بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك العربي الوطني anb بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص.
وأكد معالي الوزير خلال الحفل على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفع نسب التوطين، والاستثمار في تنمية وتطوير الكوادر البشرية.
فيما جدد الأستاذ بدر العتيبي على أن استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها والاحتفاظ بها يعتبر قمة أولويات البنك للتطوير والاستثمار في المستقبل، انطلاقاً من إيمانه بإن موظفيه هم رأس ماله الحقيقي وأحد أهم الأسس التي يرتكز عليها البنك لتحقيق أهدافه وتعزيز تنافسيته، والإسهام في دوره الوطني المنشود في تطوير الكفاءات المبدعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb يضع الكفاءات البشرية ضمن توجهاته الاستراتيجية من خلال معادلة تجمع بين استقطاب الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مع الحرص على تطوير وتبني برامج محفزة إبداعية تدعم خطط البنك لصناعة التغيير في المشهد المصرفي السعودي، حيث أطلق البنك مؤخراً منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والتطوير وعدة مبادرات مبتكرة من ضمنها برامج "الهاكثون" لتحفيز الابتكار والإبداع على صعيد العمل المصرفي، فيما نجح البنك في الارتقاء بنسب الموظفين السعوديين لترتفع من 93% في عام 2020 وصولاً إلى 96% في عام 2023.
كما سجل البنك العربي الوطني ارتفاعاً في عدد الكفاءات الوطنية المصرفية التي تشغل المواقع القيادية بنسبة 99% فيما سجلت المرأة السعودية حضوراً متواتراً من بين نسبة الموظفين العاملين لدى البنك بنسبة بلغت %23، كما أسهم البنك بتوفير 58 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "وعد" بالإضافة الى تبنيه عدداً من البرامج ًالتأهيلية بالشراكة مع أفضل مراكز التدريب العالمية لتأهيل الشباب السعوديين من كلا الجنسين.