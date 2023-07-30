4 محاور وبرامج ونشاط دولي.. 90 يومًا من جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

ومن دورها التكاملي، ومن منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي؛ عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي)، وعززت من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر إطلاقها عدة حملات توعوية تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، كما قامت الفِرَق الرقابية التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من (1500) جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ فيما وصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى 539 بلاغًا، تمحورت في "خلاف عمالي، إساءة الاستعمال، الاعتداء الجنسي، حالات الفحص الاستباقية بدور الإيواء، والعمل الجبري، مخالفة لأنظمة العمل"، كما تم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ فيما وصلت حالات الاشتباه في الاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها إلى 49 حالة.