"التويجري": نظام العمل يحظر فصل المرأة الحامل أو إنذارها أثناء الحمل أو تمتعها بإجازة الوضع

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ أنه تم تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وبما يؤكّد أن العمل حقٌ للمواطنين السعوديين كافة، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكلٍ آخر.