"الصحة" تشارك في "مؤتمر خدمات الحج" لإبراز مساهمتها في رعاية ضيوف الرحمن

ويشارك عدد من ممثلي الوزارة بصفتهم متحدثين في جلسات المؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام، إضافة إلى جناح بالمعرض المصاحب للفعاليات يبرز مساهمات الوزارة، وخدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم، ودورها الفعّال في إنجاح أعمال الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.