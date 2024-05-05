أكاديمية التميُّز المالي والمحاسبي: خطوة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030

وبفضل دعم وجهود مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات البارزة في القطاع المالي، تضم الأكاديمية 11 عضوًا مؤسسًا، من بينهم: أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مورغان ستانلي، ديلويت، جيه بيه مورغان، كي بي إم جي، إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، بنك سيتي، إرنست ويونغ والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.