أكاديمية التميُّز المالي والمحاسبي: خطوة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030

تم افتتاح مقر أكاديمية التميز المالي والمحاسبي الرئيسي في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024، برعاية النائب التنفيذي لرئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين الماليين المهندس زياد بن ثامر المرشد، وحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف الدبل، والأعضاء المؤسسين للأكاديمية.
وبفضل دعم وجهود مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات البارزة في القطاع المالي، تضم الأكاديمية 11 عضوًا مؤسسًا، من بينهم: أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مورغان ستانلي، ديلويت، جيه بيه مورغان، كي بي إم جي، إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، بنك سيتي، إرنست ويونغ والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويشكل افتتاح الأكاديمية في مقرها الرئيسي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؛ إذ تسعى إلى تطوير القدرات البشرية في القطاع المالي والمحاسبي، وتمكين الشباب السعودي؛ ليصبحوا قادة التحول المالي، وذلك من خلال برامج فريدة مدعومة بشراكات محلية وعالمية، تعتمد على تجربة واقعية لتلبية احتياجات الشركات للخبراء الماليين.
وقد عبَّر المدير العام لأكاديمية التميز المالي والمحاسبي، الأستاذ بدر الدويس، عن شكره لدعم الشركات الرائدة وقادة الصناعة، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يأتي استنادًا إلى رؤيتهم في نقل المعرفة والخبرات بأحدث الأساليب، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة.
وتُعد أكاديمية التميز واحدة من المؤسسات التعليمية المتخصصة في المجال المالي والمحاسبي؛ إذ تتميز بالانتقال إلى نهج متسارع، يجمع بين أفضل الممارسات التعليمية، وتوفير التوجيه اللازم للمتدربين من خبراء محترفين؛ بهدف تخريج نخبة من المختصين الماليين المتميزين.