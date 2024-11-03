بالفيديو.. مفوض الإفتاء بحائل: لا تتدخلوا فيما لا يعنيكم من أمور الدول وشؤون السياسة والحروب

وأوضح الشيخ الرضيمان أن هذه القضايا من اختصاص ولاة الأمور، مستشهداً بقوله تعالى: “وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ” (النساء: 83).