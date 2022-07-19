إحصائية الحج: وصول أكثر من 110 آلاف حاج إلى المدينة المنوّرة

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنوّرة، تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، وشملت تنفيذ 727 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2153 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 973 حاجاً تائهاً في مواقع الخدمة، إضافة إلى تنفيذ 44 زيارة ميدانية لمتابعة الحالة الصحية لحجاج منوّمين في مستشفيات المدينة المنوّرة، إلى جانب 304 زيارات ميدانية لتقييم أداء مقدّمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.