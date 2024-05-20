"المطاحن الثانية" تُطلق هويتها التجارية الجديدة باسم "شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية"

أطلقت شركة المطاحن الثانية (سابقًا)، وهي إحدى شركات المطاحن المملوكة للقطاع الخاص، وتمتاز بأعلى قدرة إنتاجية للدقيق في المملكة العربية السعودية، علامتها وهويتها التجارية الجديدة تحت اسم "شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية"، معلنةً بذلك مرحلة جديدة في مسيرة التطوُّر والنمو التي تخوضها الشركة؛ وهو ما يعكس جهودها المستمرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها، والتزامها الراسخ بتحقيق الأمن والاستقرار الغذائي في السعودية.
ويأتي الكشف عن الهوية التجارية الجديدة لشركة المطاحن العربية في مرحلة مهمة، تمرُّ بها الشركة، من حيث توسيع أعمالها لتوفير منتجات جديدة، تلبي مختلف متطلبات العملاء، وتعزيز عملياتها للوفاء بالطلب المتنامي على الدقيق والأعلاف الحيوانية في السوق المحلية في ظل النمو السكاني المتزايد، وازدهار السياحة، والتطور الملموس الذي يشهده قطاع تربية الماشية، والخدمات الغذائية في السعودية.
وبهذه المناسبة قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية: "على مدار نحو خمسين عامًا، وتحت أسماء تجارية عديدة، وهياكل قانونية مختلفة، لعبت شركة المطاحن العربية دورًا محوريًّا في دعم مبادرات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وتغيَّرت أسماؤنا وهياكلنا القانونية على مَرّ السنين، لكن التزامنا بعملائنا ومجتمعنا ظل ثابتًا. لقد عملنا على تقديم منتجات عالية الجودة، وقمنا بابتكار حلول جديدة، تُلبي احتياجات عملائنا. ونؤكد من جديد جذورنا العميقة في السعودية، ونعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والمساهمة في قطاعَي الأغذية والأعلاف".
وأضاف "العجلان": "ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، ونثق بقدرتنا على تحقيق المزيد من التطور والنمو، ونؤمن بأن إرثنا الغني وخبراتنا العميقة ستساهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعَي الأغذية وتربية الماشية في السعودية. وتشكل رسالتنا الراسخة دافعًا لنا للعمل الدؤوب، وهي تهدف إلى المساهمة في ازدهار واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في السعودية، مع الحرص على المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة".
وأردف: "إننا في هذه المناسبة نتوجه بعظيم الشكر والتقدير لقيادتنا الحكيمة على جهودهم الدؤوبة في تطوير البنية التحتية، وإجراء الإصلاحات، وتسخير عوامل التمكين الاقتصادي، التي ساعدتنا بشكل كبير في قيادة الشركة على درب النجاح المستمر، ونؤكد عزمنا على المُضي قُدمًا في رحلة التطور والنمو، ونعاهدكم على بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل المنتجات، وتحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب عملنا".
من جانبه، قال روهيت تشوغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العربية: "تماشيًا مع النمو والتحول المستمر لأعمالنا، يسرُّنا إعلان علامتنا وهويتنا التجارية الجديدة؛ لإبراز المكانة المهمة التي وصلت إليها شركة المطاحن العربية، بوصفها إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن. وفضلاً عن ذلك، تتيح لنا هويتنا الجديدة إطلاق العنان لمزيد من الإمكانيات والفرص باعتبارنا أحد المنتجين الرائدين للدقيق ومشتقاته، وذلك في ضوء التزامنا المتواصل بالمعايير الدولية، والحفاظ على قيمة غذائية مرتفعة في جميع منتجاتنا، وإرضاء مجموعة مختلفة من الأذواق واحتياجات تربية الماشية، إضافة لمضاعفة جهودنا لتعزيز عملياتنا، والارتقاء بتجربة عملائنا".
وأضاف روهيت: "نؤكد التزامنا وتفانينا بدعمنا الفعَّال لتطلعات السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار الغذائي، ونؤكد التزامنا الراسخ ببذل أقصى ما نستطيع للمساهمة في تحقيق هذه التطلعات، التي تهدف إلى الحفاظ على صحة السكان وسلامتهم. وأتطلع بدوري للعمل مع فريق الإدارة لقيادة شركة المطاحن العربية نحو إنجازات جديدة بالاستناد إلى أكثر من أربعة عقود من النجاح والتفوق".
ويقع مقر شركة المطاحن العربية في الرياض، وتُشغِّل ثلاثة مصانع في الرياض وحائل وجازان؛ وهو ما يضع الشركة في صدارة المطاحن العاملة في السعودية من حيث القدرة الإنتاجية للدقيق؛ إذ تخدم من خلال منتجاتها وحضورها القوي جميع أسواقها الرئيسية.
وتعتمد الشركة على مطاحنها المتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات والآلات لإنتاج أنواع مختلفة من الدقيق والأعلاف التي تخدم شريحة واسعة من الأسواق والقطاعات بأعلى جودة ممكنة، ولاسيما الدقيق متعدد الاستعمالات، ودقيق المخبوزات، ودقيق القمح الكامل، ودقيق الشباتي، ودقيق البيتزا، والدقيق متعدد الاستعمالات المعزز بفيتامين "د"، ودقيق القمح الكامل المعزز بفيتامين "د". وإضافة لذلك، تُلبي شركة المطاحن العربية احتياجات قطاع تربية الماشية من أعلاف حيوانية عالية الجودة، مثل منتجات تسمين الماشية، وأعلاف الحملان والخيول والجِمال والدواجن، بما في ذلك الدجاج البياض واللاحم، وغيرها من المنتجات. كما تنتج الشركة النخالة للاستهلاك الغذائي، وكعلف للحيوانات.
وأعادت شركة المطاحن العربية في عام 2023م تصميم علامتها التجارية "فينه"، التي تختص بإنتاج وبيع المنتجات لفئات الأغذية سريعة النمو، وذات الطلب المتزايد، مثل خلطات الدقيق الجاهزة والمعكرونة والمواد الخالية من الغلوتين. وتتطلع إلى جعل علامتها التجارية "فينه" منتجًا لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل أو مطعم في جميع أنحاء السعودية.
كما أطلقت الشركة علامتها التجارية "كامل"، التي تختص بإنتاج وبيع منتجات علفية عالية الجودة، ستساهم بشكل كبير في تعزيز ريادة الشركة في مجال إنتاج الأعلاف في السعودية.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الجديد لشركة المطاحن العربية: www.arabaianmills.com.