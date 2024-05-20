"المطاحن الثانية" تُطلق هويتها التجارية الجديدة باسم "شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية"

وبهذه المناسبة قال عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العربية: "على مدار نحو خمسين عامًا، وتحت أسماء تجارية عديدة، وهياكل قانونية مختلفة، لعبت شركة المطاحن العربية دورًا محوريًّا في دعم مبادرات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وتغيَّرت أسماؤنا وهياكلنا القانونية على مَرّ السنين، لكن التزامنا بعملائنا ومجتمعنا ظل ثابتًا. لقد عملنا على تقديم منتجات عالية الجودة، وقمنا بابتكار حلول جديدة، تُلبي احتياجات عملائنا. ونؤكد من جديد جذورنا العميقة في السعودية، ونعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والمساهمة في قطاعَي الأغذية والأعلاف".