الوضع قبلها كان مخيفاً.. "الجدعان" يسلّط الضوء على الدور المهم لمنصة "اعتماد"

وقال "الجدعان" في لقاء مع "بودكاست سقراط" على قناة ثمانية: لم تكن هناك عصا سحرية؛ كانت هناك مرحلة تتسم بالمخاطر لتسريع عملية الأتمتة بشكل سريع جدًا واليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدًا وهناك مجالٌ للتحسين، وفي البدايات وصلت إلى مرحلة أن تكون كل العقود مرفوعة على المنصة لمعرفة التدفقات النقدية ومستحقات القطاع الخاص، وكان هذا التحدّي في البداية، وفي عام 2018 بدأنا نحقّق ذلك، بحيث تكون كل عقود قائمة غير مدفوعة 100%، لا بد أن ترفع على المنصة، وهذا استغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا جدًا وانتهينا إلى مرحلة صار هناك وضوحٌ كبيرٌ من خلال المنصة، وأصبحنا نعرف ما يجري لكن أحيانًا لا تصل بعض الفواتير من القطاع الخاص في الوقت المحدّد، وقررنا أننا لا نقبل أي طلبات من القطاع الخاص إلا عن طريق المنصة التي ترسل إلى الجهات الحكومية تلقائيًا، ووجدنا مقاومة للتغيير، لكن حرصنا على رفع مستويات الوعي والتمكين، وأكّدنا أهمية العمل الجماعي.