أمين عام مجمع الفقه الإسلامي السوداني يثمن جهود المملكة في دعم العمل الخيري

أشاد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان البروفيسور عادل حسن حمزة بجهود المملكة العربية السعودية في دعم العمل الخيري والاهتمام بالشباب وتقديم البرامج النوعية الهادفة التي تنهض بالمجتمعات.
جاء ذلك لدى لقائه مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي بالخرطوم محمد الحبر، حيث أكد أهمية التعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والندوة في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مشروعات الكراسي الفقهية والتحصين الفكري للشباب والفتوى الرقمية وغيرها.
من جانبه، أكد مدير مكتب الندوة العالمية استمرارها في تقديم مشروعاتها وبرامجها الرائدة في العمل التعليمي والتنموي والتطوعي بكل جوانبه.
وأعرب عن أمله في تعميق العلاقات بين الندوة والمجمع حيث تعود بالنفع والفائدة على العلماء وطلاب العلم من الشباب والباحثين وغيرهم من الدارسين.