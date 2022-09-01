أمين عام مجمع الفقه الإسلامي السوداني يثمن جهود المملكة في دعم العمل الخيري

جاء ذلك لدى لقائه مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي بالخرطوم محمد الحبر، حيث أكد أهمية التعاون بين مجمع الفقه الإسلامي والندوة في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مشروعات الكراسي الفقهية والتحصين الفكري للشباب والفتوى الرقمية وغيرها.