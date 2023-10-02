"السويلم": نستهدف الوصول إلى 36 ألف منشأة صناعية خلال عام 2035

وأوضح "السويلم" أن انعقاد الملتقى وما يُطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع، مفيدًا بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، والمستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035.