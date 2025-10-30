المفتي يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء مؤكدًا استمرار الهيئة في نهجها بالنظر فيما يحال إليها من الجهات والأفراد

وقال سماحته: لقد منّ الله تعالى علينا بهذا الدين، وبهذا البلد الأمين المملكة العربية السعودية التي تستمدُّ نهجها من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ، وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، ويبذل ولاة أمرها - أيّدهم الله - الجهود الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.