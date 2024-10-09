"الصندوق الصناعي" يُطلق المعسكر التدريبي لـ "هاكاثون الصناعة- 3" غداً

وسيتنافس 206 مشاركين يمثلون 50 فريقاً ضمن المسارات الثلاثة: (التصميم، والإنتاج، والاستدامة) في معسكرٍ تدريبي يتضمن جلسات إثرائية يقدّمها أصحاب التحديات، إضافة إلى جلسات إرشادية وحوارية يقدّمها خبراءٌ في القطاع الصناعي، حيث سيوفّر المعسكر مختبراً للتصنيع لمُساعدة المشاركين على تنفيذ أفكارهم باستخدام عدة تقنيات، مثل: الطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها.