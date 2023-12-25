"الأرصاد": سماءٌ غائمة وتشكيلاتٌ من السحب الرعديّة المُمطرة على الرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.