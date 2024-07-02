أبناء "كهاتين".. في بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب بالطائف

امتدادًا لتعزيز اندماج الأيتام في المجتمع، وتحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، التي تتضمن مبادرات القبول المجتمعي للأيتام، فقد حظيت الجمعية بالمشاركة في بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب بالطائف، المقامة في مدينة الملك فهد الرياضية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل.
وتأتي مشاركة الأيتام من خلال الدخول مع طاقم الحكام، وجمع الكرات خلف المرمى. وبدأت المشاركة بمشاركة 25 يتيم/ ـة. وستُلعب جميع مباريات البطولة في محافظة الطائف على ملعبَي مدينة الملك فهد الرياضية، ونادي عكاظ، بمشاركة 12 منتخبًا، هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.
بدوره، قدم المدير العام للجمعية، أ. محمد آل مانع، الشكر والتقدير لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم على ما قدَّماه من تسهيلات لتمكين أيتام جمعية "كهاتين" للمشاركة في البطولة.