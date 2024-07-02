أبناء "كهاتين".. في بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب بالطائف

وتأتي مشاركة الأيتام من خلال الدخول مع طاقم الحكام، وجمع الكرات خلف المرمى. وبدأت المشاركة بمشاركة 25 يتيم/ ـة. وستُلعب جميع مباريات البطولة في محافظة الطائف على ملعبَي مدينة الملك فهد الرياضية، ونادي عكاظ، بمشاركة 12 منتخبًا، هم: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.