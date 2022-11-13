فريق طبي بجازان ينقذ أربعينياً من جلطة دماغية في 11 دقيقة.. و"الصحة": احذروا هذه الأعراض

تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنقاذ مريض أربعيني في وقت قياسي لم يتجاوز الـ11 دقيقة وذلك بعد السيطرة على جلطة دماغية حادة تعرض لها بشكل مفاجئ.
وفي التفاصيل أوضحت صحة جازان بأن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وكان يعاني من صعوبة في المشي بشكل مفاجئ مع عدم القدرة على رفع ذراعه الأيمن ووجود انحراف في زاوية الوجه إضافة إلى ضعف في النطق، وبعد إجراء الكشف الطبي الإكلينيكي من قبل أطباء الأعصاب وتقييمه طبياً تبين أنه يعاني من جلطة دماغية حادة.
وبينت أن بعد ذلك قام فريق الأعصاب بإعطاء المريض العلاج المذيب للجلطة الدماغية خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز إحدى عشرة دقيقة مما أسهم ولله الحمد في تحسن حالة المريض وتماثله للشفاء التام من الشلل النصفي واستعاد القدرة على الحركة والمشي بشكل سليم دون الحاجة إلى مساعدة وبعد متابعته المستمرة من قبل الفريق الطبي وتماثله للشفاء غادر المستشفى دون أي تأثير أو أعراض جانبية نتيجة الجلطة الدماغية الحادة التي تعرض لها.
وحثت صحة جازان من ظهرت لديهم أعراض الخدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم وكذلك صعوبة في النطق أو التخاطب أو الفهم و صعوبة في الرؤية في كلتا العينين أو إحداهما وصعوبة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن وصداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان سرعة التوجه لأقرب مستشفى لطلب العلاج خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض وذلك لأهمية التدخل الطبي العاجل وحتى يتجنب المصاب أي تأثيرات قد تنتج نتيجة تعرضه للجلطة.
يأتي ذلك امتداداً لخطط الاستجابة السريعة في أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة التي توليها صحة جازان جل اهتمامها للحفاظ على حياة المرضى والمصابين.