فريق طبي بجازان ينقذ أربعينياً من جلطة دماغية في 11 دقيقة.. و"الصحة": احذروا هذه الأعراض

وحثت صحة جازان من ظهرت لديهم أعراض الخدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم وكذلك صعوبة في النطق أو التخاطب أو الفهم و صعوبة في الرؤية في كلتا العينين أو إحداهما وصعوبة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن وصداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان سرعة التوجه لأقرب مستشفى لطلب العلاج خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض وذلك لأهمية التدخل الطبي العاجل وحتى يتجنب المصاب أي تأثيرات قد تنتج نتيجة تعرضه للجلطة.