الاقتصاد السعودي بمأمن.. تقدُّم في مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز التنمية الشاملة

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024م، الذي تضمَّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.