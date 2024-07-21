70 طفلاً توحديًا يعيشون روح المغامرة ويخوضون تجارب مثيرة في "سيتي ووك" بجدة

عاش 70 طفلاً توحديًا مع أسرهم روح المغامرة، وخاضوا تجارب مليئة بالمتعة والإثارة خلال زيارتهم إلى منطقة "سيتي ووك"، ضمن الزيارة التي نظمتها جمعية "خطى التوحد الأهلية"، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليّات، بهدف توفير فرصة مميزة للمسجلين في الجمعية للاستمتاع بفعاليّات موسم جدة 2024.
وفي التفاصيل، قضى المشاركون في الزيارة مع أهلهم ليلة رائعة ومليئة بالمغامرات والعروض والألعاب الترفيهية، بدأت بالتجمع في منطقة كبار الشخصيات (VIP) وأخذ صور جماعية، والتجول في أرض الفعاليّة للاستمتاع بالحديقة الخضراء، والمشاركة في إطعام الأسماك، ومن ثم التوجه إلى منطقة الألعاب الكهربائية لخوض تجربة مليئة بالمتعة والإثارة.
واختتمت الفعاليّات بالتقاط صور شخصية لجميع المشاركين، وعمل لقاءات مع أسر التوحديين، حيث أبدوا سعادتهم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليّات، وشكروا القائمين على أعمال الجمعية، وعبّروا عن تقديرهم وامتنانهم للدكتور خالد إدريس رئيس مجلس إدارة الجمعية على دعمه الدائم لجميع الفعاليّات والبرامج النوعية المميزة لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تقدموا بالشكر لفريق العمل على جهودهم المبذولة في تنفيذ برامج الجمعية المتنوعة.
ومن جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي لـ"خطى التوحد الأهلية" سامي ساعاتي حرصهم على تنفيذ توجيهات سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني للفعاليّات لمحافظة جدة، بتنظيم زيارات للتوحديين وذوي الإعاقة، إلى منطقة "سيتي ووك" إحدى مناطق موسم جدة 2024 تحت شعار "من جديد" خلال فترة الموسم.
وأكد "ساعتي" أن المبادرة تجسد روح المسؤولية الاجتماعية للجمعية، من أجل دعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتوفير سبل الترفيه والتسلية لهم، وإتاحة فرص نموذجية ومناسبة لدمجهم بالمجتمع وللاستمتاع بفعاليّات موسم جدة 2024 في أجواء مريحة وترفيهية، إلى جانب إتاحة زيارة أحد المطاعم المشهورة بمنطقة "سيتي ووك" والاستمتاع بتجربة تذوق مختلفة.
ولفت إلى أن المبادرة تعكس القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، كما تُعد مثالاً على التعاون المُثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والقطاع غير الربحي في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.