70 طفلاً توحديًا يعيشون روح المغامرة ويخوضون تجارب مثيرة في "سيتي ووك" بجدة

واختتمت الفعاليّات بالتقاط صور شخصية لجميع المشاركين، وعمل لقاءات مع أسر التوحديين، حيث أبدوا سعادتهم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليّات، وشكروا القائمين على أعمال الجمعية، وعبّروا عن تقديرهم وامتنانهم للدكتور خالد إدريس رئيس مجلس إدارة الجمعية على دعمه الدائم لجميع الفعاليّات والبرامج النوعية المميزة لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تقدموا بالشكر لفريق العمل على جهودهم المبذولة في تنفيذ برامج الجمعية المتنوعة.