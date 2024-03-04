"السواحة": سارعنا بوتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة والمملكة أصبحت أكبر قصة تقنية ناجحة

وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الاستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.