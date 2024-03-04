"السواحة": سارعنا بوتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة والمملكة أصبحت أكبر قصة تقنية ناجحة

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة؛ أننا سارعنا في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة وتقدّمنا بإنجازات رائعة حتى أصبحت المملكة أكبر قصة تقنية ناجحة.
وأضاف السواحة؛ أننا في ليب 2024 سننتقل من الحركة إلى الإنجاز المتضاعف، والذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير.
وانطلق صباح اليوم في الرياض، مؤتمر ليب 3، ويستمر حتى 7 مارس، بمشاركة أكثر من 38 جهة حكومة في معرض السعودية الرقمية.
وبدأ -منذ صباح اليوم- التوافد للمؤتمر الذي سيشهد أكثر من 23 إطلاقًا للمنصات الرقمية، إضافة إلى أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل و45 اتفاقية وتعاوناً ومذكرة تفاهم.
يأتي المؤتمر تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.
وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الاستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.
وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية "كود"، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركة الناشئة.