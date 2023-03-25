"سبق" تستعرض مراحل تطوير الحرم المكي والنهضة التي شهدها

وتعدّ خدمة الحرمين الشريفين هي أقصى أولويات حكام هذا البلد المبارك بداية من الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه، والذي بادر مع أول دخول له للحرم المكي الشريف لإعماره وتطويره، وتذليل الصعاب لزوار بيت الله تأسيًا بسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستجابة لقوله تعالى: " وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".