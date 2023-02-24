لجنة انتخابات غرفة جدة تجتمع مع المرشحين لانتخابات مجلس إدارتها الجديد

وسيتم انتخاب 7 من المترشحين وتعيين 7 من الوزارة لإكمال النصاب (14) عضواً في مجلس إدارة الغرفة، مع دعوة لجنة الإشراف على الانتخابات إلى مراجعتها للاستفسار في مقر الغرفة، أو من خلال الاتصال على الرقم (1900).