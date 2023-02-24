لجنة انتخابات غرفة جدة تجتمع مع المرشحين لانتخابات مجلس إدارتها الجديد

عقدت اللجنة المشرّفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ 23 "1444 - 1448هـ" اجتماعاً لها بالمرشحين إثر انتهاء فترة استقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة الجديد، تحت إشراف وزارة التجارة؛ التي شهدت تطبيق خطة عمل تتسم بالتنافس وتكافؤ الفرص بين المرشحين لفئتي التجار والصُناع من أصحاب وصاحبات الأعمال.
ورحّب أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب؛ في مستهل الاجتماع باللجنة والمرشحين، مشيراً إلى أن الانتخابات تجرى وفق آلية سيتم عرضها من خلال اللجنة؛ متمنياً للمرشحين كافة كل التوفيق والسداد في دخول الانتخابات؛ وبما يخدم هذا الصرح الحضاري المهم.
وشهد الاجتماع التعريف بآلية الانتخابات الجديدة؛ حيث ضمّت القائمة النهائية بأسماء المرشحين التي أعلنتها اللجنة 39 مرشحاً من فئتَي الصناع والتجار؛ بينهم 3 سيدات، في حين تنطلق الانتخابات يوم الثلاثاء 8 /8/ 1444هـ؛ الموافق 28 /2/ 2023م.
وسوف تجرى عملية التصويت إلكترونياً "عن بُعد"، بحيث يستطيع الناخب الإدلاء بصوته من موقعه؛ خلال الرابط الإلكتروني: (voting.mc.gov.sa)؛ من الساعة (8) صباحاً حتى الساعة (8) مساءً من يوم الخميس 10 /8/ 1444هـ الموافق 2 /3/ 2023م.
وسيتم إعلان نتائج الانتخابات عقب الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعَي وزارة التجارة، وغرفة جدة، وعلى شاشة العرض بالغرفة.
وسيتم انتخاب 7 من المترشحين وتعيين 7 من الوزارة لإكمال النصاب (14) عضواً في مجلس إدارة الغرفة، مع دعوة لجنة الإشراف على الانتخابات إلى مراجعتها للاستفسار في مقر الغرفة، أو من خلال الاتصال على الرقم (1900).