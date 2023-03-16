"آل الشيخ": هناك فئة تسببت في أذية الإسلام وتشويه سمعته بتسييسه لمصالح سياسية

ورفع "آل الشيخ" الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تقوم به من أعمال كبيرة وجبارة في جميع المجالات سواء كان في المجالات الإسلامية وكذلك بالمواقف السياسية، أو الخطط الاقتصادية والتنموية، أو في مجال مكافحة الفساد هي محل فخر واعتزاز من جميع المواطنين والمحبين لهذه البلاد العظيمة وقيادتها الكريمة.